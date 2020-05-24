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Tunceli Valisi’nden 65 yaş üstüne sürpriz: Çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltısı

Sabah'tan 'ın özel haberine göre, , evlerinden çıkamayan kronik rahatsızlıkları bulunan ve 65 yaş üzeri vatandaşları unutmayarak bayram sürprizi yaptı. ’de Gruplarında görev yapanlar aracılığıyla bayrama özel kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzeri yaşlılar için çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılıkları dağıtıldı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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TUNCELİ VALİSİ’NDEN 65 YAŞ ÜSTÜNE SÜRPRİZ

bayramda kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sürpriz yaptı. Sabah saatlerinde Grubu gönüllüleri tarafından çiçeklerle süslenen bayram kahvaltıları evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Tunceli Valisi’nden 65 yaş üstüne sürpriz: Çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltısı | VİDEO TUNCELİ VALİSİ’NDEN 65 YAŞ ÜSTÜNE SÜRPRİZ: ÇİÇEKLERLE SÜSLENMİŞ BAYRAM KAHVALTISI | VİDEO

BAYRAMDA UNUTULMADILAR

Sürprizi sosyal medya hesabından paylaşan Valisi Sonel şu ifadeleri kullandı; " görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar."

Atakan Irmak/SABAH

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