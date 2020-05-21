Başkan Erdoğan makam aracında maske taktı
Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle gitti. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.
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