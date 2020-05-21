Başkan Erdoğan makam aracında maske taktı

Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle gitti. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.