21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan makam aracında maske taktı

Başkan Erdoğan makam aracında maske taktı

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve koruma ve şoförün makam aracında taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI

Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle gitti. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA