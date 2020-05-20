Son dakika: Sağlık Bakanlığından yurt dışından gelenlerle ilgili önemli karar! Artık yurtlarda yapılmayacak...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı bildirildi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı, İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ve tüm valiliklere gönderildi.
Resmi yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından Türkiye'ye, Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin ülkeye girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği, uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlemlerinin gerçekleştirildiği hatırlatıdı.
Türkiye'de yeni normalleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair uygulamaların düzenlendiği belirtildi.
Yazıda, "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacağına, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağına ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.
"İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK"
Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek gelen kişiler için yapılacak uygulama esasları şöyle:
"- Havaalanı içinde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak.
- Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havaalanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek.
- Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak."
Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için ise uygulama esasları şu şekilde olacak:
" - Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişiler hastanelere alınarak, tanı ve tedavi işlemleri başlatılacak.
- Negatif olan kişiler ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderilecek."
TALİMATLARA AYKIRI HAREKET EDENLERE CEZASI VERİLECEK
Öte yandan, Kovid-19 hasta temaslısı olarak değerlendirilen, hastanede yatması gerekmediğinden sağlık ekibince evde izlenmesine karar verilen kişilerin evde klinik durumunun takip edilebilmesi, hastalık belirtileri görüldüğünde veya mevcut belirtilerde değişiklik olduğunda veya genel sağlık durumunda bir bozulma gerçekleştiğinde erken müdahale yapılabilmesi ve hastalığın topluma yayılımının engellenmesi amacıyla 14 gün süreyle evde izlemi ve izolasyon/karantina altında bulunması gerektiğini belirten ve kişinin bunu imzalaması gereken "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu" da yazının ekinde yer aldı.
Yazıda, onam formunda talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı, kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle sadece kişinin kendi sağlığını değil başkalarının sağlığını da doğrudan tehdit etmesi karşısında idari yaptırım olacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.
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