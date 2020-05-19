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Son dakika: Hatay'da, Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberine göre; 'ın Altınözü ilçesi sınırı yakınlarında 50 bin hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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50 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri yaya grubu durdurdu.

Gruptakilerin çantalarında arama yapan ekipler, 50 bin hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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