Son dakika: Hatay'da, Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haberine göre; Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Suriye sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri yaya grubu durdurdu.
Gruptakilerin çantalarında arama yapan ekipler, 50 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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