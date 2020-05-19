19 Mayıs 2020, Salı
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; 'de sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 ve 03.02'de 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

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