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MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni oyununu deşifre etti

lideri , muhalefetin gayrimeşru yöntemlerle Gelecek, Deva ve İYİ Parti'yi Meclis'e sokacağını ve 'nin ise biraz dinlenmeye alınacağını söyledi. Yeni oluşumla alakalı da konuşan Bahçeli, '' ya da 'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete, ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da '' diyecekler" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, MUHALEFETİN YENİ OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ

lideri Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.

Bahçeli yaptığı açıklamalarda seçimlerin 2023'te yapılacağını vurgulayarak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilere 'nin milletvekili vermesi ihtimalinin Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemine dönük bir hamle olduğunu anlattı.

"BİR BEKLENTİ İÇERİSİNDELER"

Bahçeli muhalefetin gündemde tutmaya çalıştığı konularla ile ilgili "Virüs ekonomik sıkıntı vb diğer şeyleri dikkate alırsanız 'yi seçime zorlamaya yönelik bir adımdır. Erken seçimi zorlarlar. O konuda biz açıkça söyledik. yok dedik. Seçim 2023'te. 'nun takip ettiği çok yıkıcı üslup bozukluğu içindeki muhalefetin ana kaynağı burası çünkü bu kadar olamaz. Bir beklenti içerisindeler. Bir şeyler var demek ki. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız." dedi.

MUHALEFETİN YENİ OYUNU

Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset yapan partilerin "" teklifi ile ilgili asıl planın başka olduğunu anlatan Bahçeli "139 milletvekili arasından 15-20 kişiyi verebilir fakat verilenlerden sonra Meclis'te grubu olan partiler olacak. Bunlar Gelecek Partisi, Babacan'ın partisi (DEVA), İYİ Parti ve CHP... 'yi de biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji doğuyor Türkiye'de. Burada ya da 'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete, ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da "Memleket Masası" diyecekler" dedi.

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