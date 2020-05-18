MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni oyununu deşifre etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin gayrimeşru yöntemlerle Gelecek, Deva ve İYİ Parti'yi Meclis'e sokacağını ve HDP'nin ise biraz dinlenmeye alınacağını söyledi. Yeni oluşumla alakalı da konuşan Bahçeli, ''Cumhur İttifakını ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete, ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da 'Memleket Masası' diyecekler" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.
Bahçeli yaptığı açıklamalarda seçimlerin 2023'te yapılacağını vurgulayarak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilere CHP'nin milletvekili vermesi ihtimalinin Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemine dönük bir hamle olduğunu anlattı.
"BİR BEKLENTİ İÇERİSİNDELER"
Bahçeli muhalefetin gündemde tutmaya çalıştığı konularla ile ilgili "Virüs ekonomik sıkıntı vb diğer şeyleri dikkate alırsanız Türkiye'yi seçime zorlamaya yönelik bir adımdır. Erken seçimi zorlarlar. O konuda biz açıkça söyledik. Erken seçim yok dedik. Seçim 2023'te. Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği çok yıkıcı üslup bozukluğu içindeki muhalefetin ana kaynağı burası çünkü bu kadar olamaz. Bir beklenti içerisindeler. Bir şeyler var demek ki. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız." dedi.
MUHALEFETİN YENİ OYUNU
Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset yapan partilerin "Memleket Masası" teklifi ile ilgili asıl planın başka olduğunu anlatan Bahçeli "139 milletvekili arasından 15-20 kişiyi verebilir fakat verilenlerden sonra Meclis'te grubu olan partiler olacak. Bunlar Gelecek Partisi, Babacan'ın partisi (DEVA), İYİ Parti ve CHP... HDP'yi de biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji doğuyor Türkiye'de. Burada Cumhur İttifakını ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete, ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da "Memleket Masası" diyecekler" dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bodrum Belediyesi'nden Yılmaz Özdil'e şok
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki
- Burs ve kredi ödemeleri başladı
- İçişleri Bakanlığı CHP'nin yalanını ortaya çıkarttı
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Her 5 ABD'liden biri işsiz kaldı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak
- Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de açıkladı: Koronavirüs hangi hastalıkları tetikliyor?
- CHP'nin dostlarından skandal öneri
- Bakan Koca o doktoru unutmadı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste