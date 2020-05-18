18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: MEB'den uzaktan eğitim süreci açıklaması

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ AÇIKLAMASI

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