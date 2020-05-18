18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Fahrettin Altun'dan Mehmetçik ve şehitlerimiz için mesaj

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Kars’ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ALTUN'DAN MEHMETÇİK VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MESAJ

İletişim Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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