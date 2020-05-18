Son dakika: Fahrettin Altun'dan Mehmetçik ve şehitlerimiz için mesaj
Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Kars’ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı
- Görevden uzaklaştırılmıştı! HDP'li başkan tutuklandı
- Almanya'dan kritik korona kararı! 15 Haziran itibariyle...
- MEB'den uzaktan eğitim süreci açıklaması
- İletişim Başkanlığından vatandaşlara uyarı!
- Başkan Erdoğan'dan CHP ve PKK'ya çok sert tepki
- Bakan Albayrak: Ülkemizin miras ve cevherleri...
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste