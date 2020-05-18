BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Ramazan Bayramı ve Cuma namazı önerisi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm tedbirler alınarak, ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.
"BELİRLENECEK OLAN CAMİLERİMİZDE KILINSIN"
"Bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak, Ramazan ayının son Cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz. Kadir Gecesi vesilesiyle, çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında, İslam'ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."
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