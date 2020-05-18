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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Ramazan Bayramı ve Cuma namazı önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , "Tüm tedbirler alınarak, ramazan ayının son ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BBP'DEN RAMAZAN BAYRAMI VE CUMA NAMAZI ÖNERİSİ
BBP lideri , yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alışık olunmayan ramazan ayının yaşandığını bildirdi. Tüm vatandaşları korumak amacıyla kurallara titizlikle uymaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"BELİRLENECEK OLAN CAMİLERİMİZDE KILINSIN"

"Bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak, Ramazan ayının son ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz. vesilesiyle, çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında, İslam'ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

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