18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Almanya'da camiye alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir caminin kapısına domuz kafası asılarak yapılan saldırının, Avrupa'daki ırkçılık ve İslam düşmanlığının son örneği olduğunu ve faillerin derhal yakalanması gerektiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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CAMİYE ALÇAK SALDIRIYA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı devam ediyor. 'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı."

Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde (DİTİB) bağlı kapısına önceki gün saat 23.30 sıralarında domuz kafası asılmıştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedilmiş, iki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edilmişti.

ALMANYA'DA ALÇAK SALDIRI! CAMİ KAPISINA DOMUZ KAFASI ASILDI
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen Enz beldesinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisinin kapısına dün akşam saat 23.30 sıralarında iki kişi domuz kafası asarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Latif Pekmezci, saldırganların üzerinde bir firmanın isminin yazılı olduğu panelvan bir minibüsle geldiklerinin tespit edildiğini ve olayı polise intikal ettirdiklerini söyledi.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Pekmezci, polisin olay yeri incelemesi yapıp konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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