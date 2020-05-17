Başkan Erdoğan’ın masasında! Koronavirüs sonrası bir normalleşme planı daha: 1 Haziran'dan itibaren...
Türkiye'de koron avirüs (Covid19) vakalarının azalmasının ardından adım adım uygulanan normalleşme planına bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında yer alan takvime göre 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirleri gevşetilecek. Plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler hazirandan itibaren corona virüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek.
Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlıklarla dinamik şekilde izlediği corona virüs planına göre sağlık sistemindeki normalleşmenin haziranda başlatılması öngörülüyor.
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