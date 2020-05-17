17 Mayıs 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan’ın masasında! Koronavirüs sonrası bir normalleşme planı daha: 1 Haziran'dan itibaren...

Türkiye'de koron avirüs (Covid19) vakalarının azalmasının ardından adım adım uygulanan normalleşme planına bir yenisi daha eklendi. Başkan 'ın masasında yer alan takvime göre 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirleri gevşetilecek. Plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak, diğer hastaneler hazirandan itibaren corona virüs öncesindeki gibi hasta kabul edebilecek.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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KORONA SONRASI BİR NORMALLEŞME PLANI DAHA: 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN...

Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlıklarla dinamik şekilde izlediği corona virüs planına göre sağlık sistemindeki normalleşmenin haziranda başlatılması öngörülüyor.

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