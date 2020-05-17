ABD'de Türk vatandaşını öldüren ihmal!
ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. 74 yaşındaki annesini kaybeden Ali Rıza Doğan annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.
New York'ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.
Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey'de defnedilecek.
Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.
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