Son dakika: Bir günde 4 bin 310 kişiye corona virüs cezası kesildi!
Sond dakika haberine göre Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan corona virüs denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.
Gelen son dakika haberine göre, kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan corona virüs denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.
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