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Son dakika: Bir günde 4 bin 310 kişiye corona virüs cezası kesildi!

Sond dakika haberine göre Kuaför, , pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan corona virüs denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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BİR GÜNDE 4 BİN 310 KİŞİYE KORONA CEZASI!

Gelen son dakika haberine göre, kuaför, , pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan corona virüs denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

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