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'Ankara Kuşu'na FETÖ davası: FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştı

Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "" isimli kullanıcı hakkında, " propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı. Yaşar hakkında bu aşamada terör örgütü üyeliğinden dava açmaya yeterli delil elde edilmediği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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'ANKARA KUŞU'NA FETÖ DAVASI! İŞTE DETAYLAR...

Başsavcılığı, sosyal medyada adlı hesabın sahibi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açtı. Ankara 17. açılan davanın iddianamesinde şu aşamada terör örgütü üyeliği suçundan dava açmayı gerektirir delil elde edilemediği de bildirildi.

FETÖ ELEBAŞINI MAĞDUR GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Yaşar'ın bu paylaşımlarla elebaşı Gülen'i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı. Şüpheli Oktay Yaşarın şu aşamada silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, terör örgütü propagandası yaptığının belirtildiği iddianamede Birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığının sabit olduğu, her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği görülse de terör Örgütü liderini mağdur göstermeye çalışan ve bu örgütü ile liderinin eylemlerini meşru göstermek amacı içeren propaganda konusu paylaşımları sebebiyle üzerine atılı suç ile ilgili olarak hakkında kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır denildi.

PAYLAŞIMLARA YER VERİLDİ

İddianamede davaya konu olan, Oktay Yaşar'ın "oktayyasar" kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015 tarihinde "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış", 3 Şubat 2015 tarihinde " gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlar da yer aldı.

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