Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan A Haber'de koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalar

A Haber canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik yürüttüğü tahliye operasyonlarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yardım bekleyen vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye de yardımda bulundu. Bakanları ekiplerimizi karşılayarak Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık.

Birleşmiş Milletler ise dayanışmada sınıfta kaldı. Dünya Sağlık Örgütü bir şeyler yapmak istiyor ama destek vermesi gereken ülkelerden en başta ABD cephe alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün potansiyelinin yetersizliğini gördük. Evet küresel sistem çalkanlanıyor ancak bunun tartışmasını şuanda yapmamalıyız. Bu süreç geçtikten sonra DSÖ gibi örgütleri köklüce reforma tabi tutmalıyız. Küresel sistemin yetersizliği pandemi atlatıldıktan sonra konuşulmalı. 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından kurulan bu tür örgütlerin artık yeterli olmadığını, günümüzde halkların ihtiyaçlarının daha farklı olduğunu görülmesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA BİR KİTAP SUNDUK

Pandemi sonrası nasıl bir dünya olacak bizleri neler bekliyor bunlar üzerine çok düşünüyoruz. Konuyla ilgili düşünürlerin ve yazarların yazılarını bir kitap haline getirdik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'nin kendine göre bir planlaması var. Sadece bizim uçuşları başlatmamız yetmez o ülkelerin de başlatması gerekiyor. Turizim de bakanımız ve ekipleri çalışmaları devam ediyor.

ALMANYA İLE VİDEO KONFERANS OLACAK

Cumhurbaşkanımız Almanya Şansolyesi Merkel ile turizim konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Dışişleri Bakanları benimle irtibata geçti. Önümüzdeki günlerde detaylı görüşme için bir video konferans gerçekleştireceğiz.

UMRE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Suudi Arabistan'ın henüz umre konusunda bir kararı yok. Orada kalan vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımız gibi tahliye edeceğiz.

"FRANSA'NIN HAFTER'E AÇIK BİR DESTEĞİ VAR"

Hafter'in saldırılarını görmezden gelenleri anlayabiliyoruz, beklenen bir şey. Ancak Fransa gibi bir ülkenin diğer ülkelerden farklı olarak Hafter'e açık bir desteği var. Fransa'nın zemin kayması Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra oldu. Fransa, PKK'ya terör devleti kurdurmak istiyor. Bizim Barış Pınarı Harekatımız ile hayalleri suya düştü. Bu yüzden her platformda Türkiye'nin karşısındalar. O günden sonra Fransa'nın Türkiye karşıtlığı net bir şekilde akmaya başladı.

Biz başından beri Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inandık. Bu yüzden ateşkes çağrısı yaptık. Hafter, rejimin Suriye'de yaptığını yapmaya başladı. Destekçileri de askeri süreci destekledi. Diğer taraf siyasi çözüm istemiyor. Türkiye'nin müdahalesi Libya'da dengeleri değiştirdi.

Gerek Rusya gerekse ABD, PKK'nın SDG adı altında ya da Suriyeli Kürtler adı altında siyasi süreci baltaladı. Biz bunların PKK'dan farkının olmadığını söyledik. Burada bir devletçik kurulamayınca siyasi sisteme entegre etme işini ABD de destekledi. YPG'yi entegre etmeye çalışıyorlar. Bizim tavrımız nettir. Ne terör koridorunun oluşturulmasına izin veririz, ne de teröristlerin burada meşrulaştırılmasına izin veririz. Terörist, teröristtir. Kürt kardeşlerimizi terörle bağdaştırmaya karşıyız.