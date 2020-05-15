Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan A Haber'de koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalar
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sonrası dünya için Başkan Erdoğan'a bir kitap sunulduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu, hac ve umre ile yurt dışı seyahatleri hakkında bilgi verdi.
A Haber canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk" dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik yürüttüğü tahliye operasyonlarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yardım bekleyen vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:
Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye de yardımda bulundu. Bakanları ekiplerimizi karşılayarak Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık.
Birleşmiş Milletler ise dayanışmada sınıfta kaldı. Dünya Sağlık Örgütü bir şeyler yapmak istiyor ama destek vermesi gereken ülkelerden en başta ABD cephe alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün potansiyelinin yetersizliğini gördük. Evet küresel sistem çalkanlanıyor ancak bunun tartışmasını şuanda yapmamalıyız. Bu süreç geçtikten sonra DSÖ gibi örgütleri köklüce reforma tabi tutmalıyız. Küresel sistemin yetersizliği pandemi atlatıldıktan sonra konuşulmalı. 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından kurulan bu tür örgütlerin artık yeterli olmadığını, günümüzde halkların ihtiyaçlarının daha farklı olduğunu görülmesi gerekiyor.
CUMHURBAŞKANIMIZA BİR KİTAP SUNDUK
Pandemi sonrası nasıl bir dünya olacak bizleri neler bekliyor bunlar üzerine çok düşünüyoruz. Konuyla ilgili düşünürlerin ve yazarların yazılarını bir kitap haline getirdik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY'nin kendine göre bir planlaması var. Sadece bizim uçuşları başlatmamız yetmez o ülkelerin de başlatması gerekiyor. Turizim de bakanımız ve ekipleri çalışmaları devam ediyor.
ALMANYA İLE VİDEO KONFERANS OLACAK
Cumhurbaşkanımız Almanya Şansolyesi Merkel ile turizim konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Dışişleri Bakanları benimle irtibata geçti. Önümüzdeki günlerde detaylı görüşme için bir video konferans gerçekleştireceğiz.
UMRE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?
Suudi Arabistan'ın henüz umre konusunda bir kararı yok. Orada kalan vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımız gibi tahliye edeceğiz.
"FRANSA'NIN HAFTER'E AÇIK BİR DESTEĞİ VAR"
Hafter'in saldırılarını görmezden gelenleri anlayabiliyoruz, beklenen bir şey. Ancak Fransa gibi bir ülkenin diğer ülkelerden farklı olarak Hafter'e açık bir desteği var. Fransa'nın zemin kayması Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra oldu. Fransa, PKK'ya terör devleti kurdurmak istiyor. Bizim Barış Pınarı Harekatımız ile hayalleri suya düştü. Bu yüzden her platformda Türkiye'nin karşısındalar. O günden sonra Fransa'nın Türkiye karşıtlığı net bir şekilde akmaya başladı.
Biz başından beri Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inandık. Bu yüzden ateşkes çağrısı yaptık. Hafter, rejimin Suriye'de yaptığını yapmaya başladı. Destekçileri de askeri süreci destekledi. Diğer taraf siyasi çözüm istemiyor. Türkiye'nin müdahalesi Libya'da dengeleri değiştirdi.
Gerek Rusya gerekse ABD, PKK'nın SDG adı altında ya da Suriyeli Kürtler adı altında siyasi süreci baltaladı. Biz bunların PKK'dan farkının olmadığını söyledik. Burada bir devletçik kurulamayınca siyasi sisteme entegre etme işini ABD de destekledi. YPG'yi entegre etmeye çalışıyorlar. Bizim tavrımız nettir. Ne terör koridorunun oluşturulmasına izin veririz, ne de teröristlerin burada meşrulaştırılmasına izin veririz. Terörist, teröristtir. Kürt kardeşlerimizi terörle bağdaştırmaya karşıyız.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık duyurdu! Süre uzatıldı
- Bakan Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
- Bakan Soylu Twitter'dan paylaştı: Devamı gelecek
- Vefa Grubu'na bir saldırı daha!
- Fatih Portakal’ın çiftliğinde inceleme!
- İBB'den tepki çeken uygulamaya devam kararı!
- ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu! Evsiz sayısı...
- Açıköğretim sınavları ile ilgili flaş karar!
- THY'den ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferi
- Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu