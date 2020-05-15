PKK'nın hain saldırısından son anda kurtuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...
Van'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesine yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında yaralanan belediye personeli 29 yaşındaki Taner Temizel, o anları anlattı. Temizel, "Arkadan saldırdılar. Gri araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Kendimi arabadan attım. Ben kendimi arabadan attım, kanala düştüm. Emekleyerek yola çıktım" dedi.
Corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan, 2 çocuk babası Taner Temizel ise yaralandı.
Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekibi, Temizel'i ilk olarak Özalp Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan, göğsünde cildin altında ve kulağının arkasında olmak üzere vücudunda 2 mermi bulunan Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de terör saldırısında yaralanan Temizel'i ziyaret ederek, yakından ilgiledi.
O ANLARI ANLATTI
Saldırıdan yaralı kurtulan Taner Temizel, o anları hastanedeki odasında anlattı. Temizel, "Biz Eğribelen Mahallesi'ne yardım dağıtmaya gitmiştik. Dönüşte bize arkadan saldırdılar. Gri bir araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Zaten camlar buzlaştığı için bir şey göremedim. Ben kendimi arabadan attım. Bir belediye personeli arkadaşımız, bir de sivil vatandaş şehit oldu. Sivil vatandaşı yol üzerindeki köylerden birinde aldık. Olay Özalp ilçesi ile Taş ocağı arasında meydana geldi. Kanala düştüm. Zaten beni görmediler. Ondan sonra emekleyerek yola çıktım sonra araç gelip beni aldı, hastaneye yetiştirdi. Şu anda sağlık durumum iyi çok şükür" diye konuştu.
BAŞHEKİM: VÜCUDUNDA 2 MERMİ VAR
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise Taner Temizel'in saldırı sonrası hastanelerine getirildiğini belirterek, "Saldırı sonrası birinci gündeyiz. Dün hastamızın gerekli tahlil ve tetkikleri yapılmıştı. Dün de değerlendirdiğimizde genel durumu iyiydi. Bugün de genel durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok ağrı dışında. Kan tahlilleri normal. Dün yapılan görüntülemelerinde de herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bugün genel durumu iyi. Sonuçta bir silahlı saldırı. Vücudunda sol göğüs tarafında bir mermi var cilt altında. Bir de kulak arkasında var. Sırtında ise muhtemelen kendini araçtan atarken bir çarpma sonucu yaralanma var. Günlük pansumanlarını, gerekli antibiyotik tedavisini veriyoruz. Tabi ciddi bir travma. Hastalarda bu tür saldırılar sonrası psikolojik durum da bozuluyor. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafir edip, sonra taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bayramda kısıtlama olacak mı?
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika!
- Gençler 42 gün sonra yeniden sokakta! 4 saatlik izin başladı
- Bakan Selçuk açıkladı: Daha aktif hale getiriyoruz
- 2 şehit vermiştik! Gözaltındaki 38 kişiden 6'sı HDP’li
- Türk tedavisinin başarısı yabancıların dikkatini çekti!
- Yılmaz Özdil'e öneri: Kapı tokmaklarını 1881 liraya...
- HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar
- Bakan aşı testi için tarih verdi
- Yıldırım Demir'in PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu