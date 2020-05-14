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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 34 bin 821 test sonucundan 1635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken 2 bin 315 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı 4 bin 7, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, solunum desteği ihtiyacı duyan toplam entübe hasta sayısı 508, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30 oldu.

'İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71,8'

Bakan Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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