Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...