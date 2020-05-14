14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan yaptığı açıklamada, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Başkan yaptığı açıklamada, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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