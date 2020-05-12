Şişli'de taksilerde koronavirüs denetimi
İstanbul Şişli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri taksi sürücülerini koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesti.
İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, taksiler 3 kişiden fazla yolcu alamayacak ve yolcular ile şoför maske takması zorunlu olacak. Taksiler en az haftada bir kere dezenfekte edilecek ve aracın dezenfekte edildiğine dair belge bulundurulacak. Araç içerisinde yolcuların kullanabilmesi için gün içinde alınan yolculara yetecek kadar 80 derece olan kolonya ya da dezenfektan bulundurulacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Şişli'deki Büyükdere Caddesi'nde taksi denetimi yaptı. Trafik polisi, taksi sürücülerini koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, şoförlere araçlarını ne zaman dezenfekte ettirdiklerini ve kolonya ya da dezenfektanlarının olup olmadığını sordu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Maskesi bulunmayan yolculara ise polis maske verdi.
Aracında kolonya bulundurmadığı için 3 bin 180 lira para cezası kesilen taksi şoförü İbrahim Alsancak'a, "Duraktan yeni çıktım, benden önceki şoför almamış. Ben de yeni çıktım alacaktım zaten. Arabayı haftada bir kere dezenfekte ettiriyorum." dedi.
Taksisine maskesiz bir yolcu alan taksi şoförü ise Yolcum hamile ve sancısı olduğu için mecbur aldım savunması yaptı. Polis maskesiz yolcu Efza Uysal'ı "Sizin takmanız daha önemli, hem kendinizin hem de çocuğunuzun sağlığı açısından takmak zorundasınız" diyerek uyardı. Maskesiz yolculuk yapan Efza Uysal ise, Hamileyim ve nefes darlığım var, maske takamıyorum dedikten sonra yolcuğuna maskesini takarak devam etti. Aracına maskesiz yolcu alan taksi sürücüsüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
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