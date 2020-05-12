İtalyan basınından Başkan Erdoğan'a büyük övgü: Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
Kenya'dan Somali'ye kaçırılan İtalyan Silvia Constanza Romano, MİT operasyonuyla kurtarılmıştı. İtalyan basını operasyon sonrası Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler yağdırdı. Bir haberde "Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyup güçlendireceğini bilen, Osmanlı ruhunu taşıyıp canlandıran, usta bir diplomasi örneği sergileyen tek lider" ifadelerini kullandı.
Kenya'nın Chakama bölgesinde Kasım 2018'de kaçırılıp Somali'ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano, İtalya'nın ricası doğrultusunda işbirliği yaparak bölgesel etkisini kullanan Türkiye sayesinde kurtarılarak vatanına gönderildi.
İTALYA MİT'E YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU
İtalyan makamların, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) bulunduğu talebin ardından hızlıca aksiyona geçen Türkiye, MİT'in bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı.
Somali ve İtalya'nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano'nun İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.
"OPERASYONDA TÜRKİYE ETKİSİ"
Bu başarılı kurtarma operasyonunun ardından İtalyan basınında, Türkiye'nin yardımı ve etkisi konuşulmaya başlandı.
Ülkenin tüm medya kaynaklarında geniş yankı bulan haberde, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgü ve takdir dolu ifadeler kullanıldı.
Ülkenin ses getiren gazetelerinden olan La Repubblica, Romano'nun Türk- İtalyan iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığını vurguladı ve Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekti.
"BAŞARIYI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİNE BORÇLUYUZ"
Corriere Nazionale ve daha birçok yayın organı, Türkiye'nin başarılı iş birliği ve MİT'in çabalarını öne çıkarırken ayrıntılı bir analiz de Insideover'dan geldi.
Kurtarma operasyonunun tamamının Başkan Erdoğan ve Türkiye sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Insideover, "Silvia'nın özgür kalmasında Erdoğan gölgesi" başlıklı analizinde kurtarma operasyonun başarısının altında yatan en büyük nedenlerden birinin Başkan Erdoğan'ın bölgede yıllardır sürdürdüğü başarılı diploması olduğunu vurguladı.
"OSMANLI RUHUNU TAŞIYAN TEK LİDER"
Türk istihbaratının katkısının hiçbir çekilde göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken analiz, Türkiye'nin bölgede Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana sahip olduğu ilişkilere dikkat çekti.
Osmanlı'nın bölgede kurduğu gücün, iş birliğinin ve bölgede hakim olduğu kültürel arka planın katkıları da vurgulandı.
Kurtarma operasyonundan "Erdoğan'ın zaferi" olarak bahseden Insideover, BaşkanErdoğan için "Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyup güçlendireceğini bilen, Osmanlı ruhunu taşıyıp canlandıran, usta bir diplomasi örneği sergileyen tek lider" ifadelerini kullandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Şişli'de taksilerde koronavirüs denetimi
- Seyahat yasağı olan iller hangileri?
- 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme!
- İngilizler Türkiye'den yeni maske talep etti
- Corona virüs denizden bulaşır mı?
- Başkan Erdoğan’dan talimat: İki ülke için havalandı
- Yasaklar hafifledikçe vakalar artıyor!
- Corona virüs salgınında kırılma tarihi! Hız yüzde 1'e düştü...
- Teröristler artık Amanos'a sızamıyor
- Corona virüsle mücadelenin gönüllü kahramanları
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste