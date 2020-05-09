CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı isyan etti: Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25
CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı katıldığı TV programında CHP yönetiminin darbe söylemlerini savunmasını “Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25. Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamlar orada olduğu sürece bu parti 1 gram ileri gidemez. 26 olmaz.” sözleriyle eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe çığırtkanlığı yapmasını savunurken CHP yönetimine ilginç bir tepki geldi.
CHP'Lİ ANKETÇİ: AKŞAM YATIYORSUN 25, SABAH KALKIYORSUN 25
CHP'li anketçi Hakan Bayrakçı katıldığı CNN Türk ekranlarından katıldığı programda CHP'nin darbe çığırtkanlığı yapmasını ve bunun savunulmasını eleştirdi. Bayrakçı, "Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25" ifadelerini kullandı.
25 YILDIR YÜZDE 25 ALMAKTAN İFLAHINIZ KESİLDİ
Bayrakçı eleştirisini şöyle sürdürdü:
Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamları savunuyorsunuz 25 yıldır yüzde 25 almaktan iflahınız kesildi. Geceniz 25 gündüzünüz 25. 3 puan artırın diye millet ölüyor. Siz 25 almakta ısrar ediyorsunuz 25'i neredeyse rüyamda göreceğim 25 aşağı 25 yukarı. Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamlar orada olduğu sürece bu parti 1 gram ileri gidemez. 26 olmaz.
İNCE'NİN "YENMİŞ DE YENMİŞ" SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Bayrakçı'nın 'yüzde 25' çıkışı CHP'li Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralayarak, "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi.
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