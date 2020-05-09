09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı isyan etti: Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25

CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı isyan etti: Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25

’li anketçi  katıldığı TV programında CHP yönetiminin darbe söylemlerini savunmasını “Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25. Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamlar orada olduğu sürece bu parti 1 gram ileri gidemez. 26 olmaz.” sözleriyle eleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
ABONE OL
CHP’Lİ ANKETÇİ CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ!

Genel Başkanı ve CHP'li vekiller, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe çığırtkanlığı yapmasını savunurken CHP yönetimine ilginç bir tepki geldi.

CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı isyan etti: Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25 CHP'Lİ ANKETÇİ HAKAN BAYRAKÇI İSYAN ETTİ: AKŞAM YATIYORSUN 25, SABAH KALKIYORSUN 25, 25 YILDIR ALIYORSUN YÜZDE 25

CHP'Lİ ANKETÇİ: AKŞAM YATIYORSUN 25, SABAH KALKIYORSUN 25

CHP'li anketçi katıldığı CNN Türk ekranlarından katıldığı programda CHP'nin darbe çığırtkanlığı yapmasını ve bunun savunulmasını eleştirdi. Bayrakçı, "Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25" ifadelerini kullandı.

25 YILDIR YÜZDE 25 ALMAKTAN İFLAHINIZ KESİLDİ

Bayrakçı eleştirisini şöyle sürdürdü:

Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamları savunuyorsunuz 25 yıldır yüzde 25 almaktan iflahınız kesildi. Geceniz 25 gündüzünüz 25. 3 puan artırın diye millet ölüyor. Siz 25 almakta ısrar ediyorsunuz 25'i neredeyse rüyamda göreceğim 25 aşağı 25 yukarı. Bu 25'i sürdürmekte ısrar eden adamlar orada olduğu sürece bu parti 1 gram ileri gidemez. 26 olmaz.

Muharrem İnce'den canlı yayında flaş Başkan Erdoğan sözleri |Video MUHARREM İNCE'DEN CANLI YAYINDA FLAŞ BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ |VİDEO

İNCE'NİN "YENMİŞ DE YENMİŞ" SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Bayrakçı'nın 'yüzde 25' çıkışı CHP'li 'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde 'ın seçim zaferlerini sıralayarak, "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA