08 Mayıs 2020, Cuma
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Terör örgütlerinin sözcüsü Alman gazetesi Die Welt Türkiye ekonomisine saldırdı

ve Başkan Erdoğan düşmanlığıyla birlikte ve 'nın sözcülüğünü yapan gazetesi, şimdi de ekonomiyi hedef aldı. merkezli ekonomik saldırınını ardından harekete geçen Alman Welt gazetesi, Türkiye'nin  rezervinin kalmadığını, hatta ülkenin iflas ettiğine dair yalan haberler yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ALMAN GAZETESİ DİE WELT TÜRKİYE EKONOMİSİNE SALDIRDI

Sabaha gazetesinden 'ün haberine göre; Her fırsatta 'nün sözcülüğünü yapan, propagandası haberleri manşetine taşıyan, düşmanlığı ve Başkan karşıtlığı ile bilinen gazetesi bu kez ekonomiyi kötülemek için sahne aldı.

"REZERVİ BİTTİ, TÜRKİYE BATTI" HABERİ YAPTILAR

ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle finansal kriz döneminden de daha derin bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalırken, ülkede yüzde 6.5'lik hatta bazılarına göre yüzde 10'luk küçülme konuşulurken, Welt diline Türk ekonomisini doladı.

rezervi kalmadığını hatta ülkenin iflas ettiğine dair yalan haberler yaymaya başladı.

FETÖ'NÜN AVUKATI

Alman gazete her fırsatta FETÖ avukatlığı yapmakla tanınıyor. En son ocak ayında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaparak, Türkiye'yi kötülemişti. Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmişti.

Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkanı sunsun" ifadelerine yer verilmişti.

Sayfalarını çoğu kez teröristlere açan Axel Springer grubu gazetesi en son 'skandal' bir habere daha imza atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberini ve yaşanan gelişmeleri hadsiz yorumlarla okuyucularına sunmuştu.

DİLEK GÜNGÖR / SABAH

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