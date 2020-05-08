08 Mayıs 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden lideri 'ye teşekkür mesajı yayınladı. yaptığı paylaşımda, “ gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor.” Sn. Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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BAKAN KOCA'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR MESAJI

paylaşımında şu ifadeleri kullandı: " gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor." Sn. Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum.

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