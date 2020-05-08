Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 195 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 195 Türk vatandaşı kente getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sinop'taki yurtlara yerleştirilecek.
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