09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 195 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, (THY) ait uçakla 'a getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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195 TÜRK VATANDAŞI THY UÇAĞIYLA SAMSUN'A GETİRİLDİ

'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, (THY) ait uçakla 'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda THY'ye ait uçakla 195 Türk vatandaşı kente getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 'taki yurtlara yerleştirilecek.

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