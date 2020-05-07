07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ülkücülere hakaret eden Fatih Altaylı’ya RTÜK'ten ağır ceza

Son dakika: Ülkücülere hakaret eden Fatih Altaylı’ya RTÜK'ten ağır ceza

İyi Parti Genel Başkanı ’in yayın konuğu olduğu programda ülkücü camiayı hedef alan cezadan kurtulamadı. , Fatih Altaylı’nın küfrünü affetmeyerek Habertürk’e idari yaptırım uyguladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
ÜLKÜCÜLERE HAKARET EDEN FATİH ALTAYLI’YA RTÜK'TEN AĞIR CEZA

Habertürk'teki Teke Tek programında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı'ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener'den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

RTÜK, FATİH ALTAYLI'NIN KÜFRÜNÜ AFFETMEDİ

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'prime time'da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "it ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" şeklindeki ifadelerin kullanmasını değerlendirdi.

Son dakika: Fatih Altaylı’dan Meral Akşener'i konuk ettiği yayında ülkücülere ağır hakaret |Video FATİH ALTAYLI'DAN MERAL AKŞENER'İ KONUK ETTİĞİ YAYINDA ÜLKÜCÜLERE AĞIR HAKARET |VİDEO

, yayında 'in başından geçen durumu kastederek "…. itlerle uğraşmıyoruz" ifadesinin ve sonrasında Altaylı'nın "it ürür, kervan yürür" cümlesinin dilin düzeysiz ve kaba kullanılarak olay sırasında orada bulunan kişilerin manevi haklarını zedeleyici düzeyde olduğu kanaatine vardı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sabah Gazetesi ile dalga geçtiğini sanan Fatih Altaylı rezil oldu! SABAH GAZETESİ İLE DALGA GEÇTİĞİNİ SANAN FATİH ALTAYLI REZİL OLDU!
Son dakika: RTÜK, Fatih Portakal'ın sözleri sonrası harekete geçti! FOX TV'ye ceza yağdı SON DAKİKA: RTÜK, FATİH PORTAKAL'IN SÖZLERİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ! FOX TV'YE CEZA YAĞDI
Fatih Portakal'ın büyük skandalları ardından çarpıcı sözler! FOX TV'nin lisansı iptal edilmelidir FATİH PORTAKAL'IN BÜYÜK SKANDALLARI ARDINDAN ÇARPICI SÖZLER! "FOX TV'NİN LİSANSI İPTAL EDİLMELİDİR"
Fatih Portakal'ın büyük skandalları ardından çarpıcı sözler! FOX TV'nin lisansı iptal edilmelidir

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA