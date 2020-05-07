CHP yandaşı HALK TV'de başörtüsü ve sakal skandalı
Geçtiğimiz günlerde darbe iması yapılan Halk TV, şimdi de başörtüsü ve sakal skandalına imza atıldı. Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, kapanan kadınlar için "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok" şeklinde konuştu.
Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, Ayşenur Arslan'ın HALK TV'deki programında başörtüsü ve sakalı hedef aldı.
KAPANAN KADINLAR İÇİN SKANDAL İFADE: "BÜTÜN KIZLARIMIZI..."
CHP'nin televizyonu HALK TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında bir skandala imza atıldı. Programa katılan konuk Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı.
Programa katılan konuk şu ifadeleri kullandı:
"Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallılar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor."
AYŞENUR ARSLAN İSE GÜLEREK ALAY ETTİ
Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek alay etti.
Programa katılan konuk Gülseven Yaşer, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabi yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı" dedi.
DAMLA KAYA / SABAH
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