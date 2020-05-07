08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı HALK TV'de başörtüsü ve sakal skandalı

CHP yandaşı HALK TV'de başörtüsü ve sakal skandalı

Geçtiğimiz günlerde darbe iması yapılan , şimdi de başörtüsü ve sakal skandalına imza atıldı. Başkanı , kapanan kadınlar için "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok" şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
HALK TV'DE BAŞÖRTÜSÜ VE SAKAL SKANDALI

Başkanı , 'ın 'deki programında başörtüsü ve sakalı hedef aldı.

KAPANAN KADINLAR İÇİN SKANDAL İFADE: "BÜTÜN KIZLARIMIZI..."

'nin televizyonu HALK TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında bir skandala imza atıldı. Programa katılan konuk Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı.

Programa katılan konuk şu ifadeleri kullandı:

"Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallılar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor."

CHP yandaşı Halk TV’de başörtüsü ve sakal skandalı CHP YANDAŞI HALK TV’DE BAŞÖRTÜSÜ VE SAKAL SKANDALI

AYŞENUR ARSLAN İSE GÜLEREK ALAY ETTİ

Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek alay etti.

Programa katılan konuk Gülseven Yaşer, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabi yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı" dedi.

DAMLA KAYA / SABAH

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA