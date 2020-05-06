Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 6 Mayıs Çarşamba
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 6 Mayıs koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu.
Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bn3Wn0nAUB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" ifadelerine yer verdi.
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