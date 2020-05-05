Son dakika: Türkiye'de virüsle mücadelesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliyeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurt dışında virüsten 437 vatandaşımız vefat etti" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "103 ülkeden 65 bin vatandaşımızı getirdik" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin Türkiye'deki sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, içeride salgınla mücadele ederken yurt dışına da yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.
103 ÜLKEDEN 65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRDİK
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz."
473 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadesini kullanarak bu vatandaşlardan 350'den fazlasının cenazesini Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.
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