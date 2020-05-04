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Uzman isim A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarının yarıya indiğini açıkladı |Video

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gönen, normalleşmenin kontrollü olması gerektiğini vurgulayarak Cerrahpaşa'da açıkladı. Gönen, Başkan Erdoğan'ın da hafta sonu Cerrahpaşa'yı arayarak teşekkür ettiğini ve rehavete kapılmama konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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VAKA SAYILARI YARIYA İNDİ

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gönen, normalleşmenin kontrollü olması gerektiğini vurgulayarak Cerrahpaşa'da açıkladı. Gönen, Başkan Erdoğan'ın da hafta sonu Cerrahpaşa'yı arayarak teşekkür ettiğini ve rehavete kapılmama konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

Son dakika: Uzman isim A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarının yarıya indiğini açıkladı |Video SON DAKİKA: UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARININ YARIYA İNDİĞİNİ AÇIKLADI |VİDEO

Gönen'in konuşmasından satır başları;

CERRAHPAŞA'DA VAKA SAYILARI YARIYA İNDİ

Her şeyin kontrollü devam etmesi gerekiyor. penceresinden baktığımızda bizde de vaka sayılarının yarıya indiğini söyleyebiliriz. 220'nin üzerinde vaka takip ediyorduk şu anda yoğun bakım dahil vaka sayımızın 108. Yarıdan da biraz aşağı belirgin bir seviyede dizginlenmiş diyebiliriz. Ama sonuçlandı mı? Bitti mi? Tabii ki hayır. Tedbirlerin bir süre daha kontrollü olarak devam etmesini doğru olduğunu düşünüyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR EDİP UYARDI

Her şey bundan sonra da kontrollü devam etmesi gerekiyor. Bu tedbirleri gevşetmede de aynı kontrolün devam edeceği kanaatindeyim. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesini aradı. Cerrahpaşa'nın pandemideki verdiği mücadeleyi takdir ettiğini hatta "Şahım ve milletim adına Cerrahpaşa'ya teşekkür ediyorum" dedi ve bizi de oldukça motive etti. Orada da söylediği "rehavete kapılmamak". Oldukça önemli bir stratejik bir kelime. Rehavete kapılma lüksümüz yok.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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