Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında esneklik yapılıp yapılmayacağı oldu. Gözler bugünkü kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının salgın tehlikesi bitene kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkabilmesi gündemde.

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