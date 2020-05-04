04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün sokağa çıkma durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısına çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
65 YAŞ ÜSTÜ İZİN VAR MI?

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü hafta sonu dışarı çıkabilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında esneklik yapılıp yapılmayacağı oldu. Gözler bugünkü kabine toplantısından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının salgın tehlikesi bitene kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkabilmesi gündemde.

Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA