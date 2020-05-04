Başkan Erdoğan normalleşme süreci kararlarını açıkladı! AVM'ler ne zaman açılacak? Sınav tarihleri açıklandı! Berberler ve camiler ne zaman açıklacak?
Son dakika haberine göre; Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, normalleşme sürecinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacağını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme süreci için alınan karar.
Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadele süreçlerine ilişkin sunumlar yapacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Ramazanı şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Dünyanın tamamiyle birlikte ülkemizi de etkileyen salgında önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye salgınla mücadelesini 4 ana hedef etrafında yürütmüştür
Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur.
Yeni hasta sayımız artık binli sayılarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü ortaya çıkmadı.
İbadetlerin camilerde toplu olarak yapılması yerine evlerde yapılmasını sağladık. Birçok iş alanında evden çalışılmasını sağladık. Tüm kesimler için deStek programları hazırladık.
4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000 TL'lik nakDi yardım yaptı.
Biz Bize Yeteriz Türkiye Kampanyası'na 1 milyar 910 milyon lirayı destek yapıldı.
"NORMALE DÖNÜŞ KADEMELİ BAŞLAYACAK"
Aldığımız tedbirlerin bir kısmında bir buçuk ayı geride bıraktık. Okula gidemeyen öğrencimizin, iş yerini açamayan esnafımızın eski günlerini özlediğini biliyoruz. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak şunu unutmayalım yeni bir nomal olacak. Kısıtlamaların bir kısmı devam edecek. Kalabalık yerlerdeki tedbirlere dikkat edilecek. Küresel ekonomik ve siyasi sarsıntıların karşımıza nasıl bir tablo çıkartacağız meçhuldur. Tüm bu gerçekler ışığında normalleşme planı hazırladık.
Normalleşmeyi Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Temizlik, titizlik, maskenin öneminin altını yeniden çiziyorum.
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE MÜJDE
İlk müjde 65 yşa üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü, 15-20 yaş grubu Cuma günü de aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA HAFTA SONU DEVAMLILIĞI
Hafta sonları 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.
BERBER VE AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak.
7 İLDE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI KALKIYOR
Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz.
Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.
ASKERLİK AÇIKLAMASI
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.
SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI
YKS sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
CHP'YE 'DARBE' TEPKİSİ
Sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor. CHP yöneticilerinin sadece son bir haftaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortadaki tablo bize bunu söylüyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldığı derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış söylemlerle insanlar haksız itham edilerek siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları pervasızca ve yol açtığı sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da aynı yöntemi kullanıyor. Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz.
"TÜRK MİLLETİ SİZİ O SANDIKTAN ÇIKARTMAZ"
Biz kadınları ve gençleri, siyasi karar alma mekanizmalarında daha etkin şekilde yer almaya devam ederken bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekte vurmasına asla müsaade edemeyiz. CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz. Yerliliğiniz de tartışılır. Siz bu halkın inancına, tarihine, kültürüne saygılı değilsiniz.
Çünkü siz bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte oldunuz. Asla milletin safında yer almadınız. Çünkü siz; mitolojideki sadece düşmanlıktan korkudan acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu ülkeye ne bu millete dokunan en küçük faydanız olmadığı gibi verdiğiniz zararların haddi hesabı yok. Deprem olur; bina yıkıntılarının altında kalan sayısını çok göstermek için canhıraş şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur; siz oradan siyasi rant peşinde koşarsınız.
Darbe girişimi olur; milletimiz tankların karşısına dikilirlen siz balkonlardan alkışlar televizyon başında kahvenizi yudumlarsınız. Sınırlarımıza yapılan tacizleri önlemek için harekatlar düzenleriz; siz eli kanlı diktatörlerin savunucusu olarak karşımızda yer alırsınız.
Salgın olur; siz hasta sayısının vefat sayısının gizlendiği, malzeme bulunamadığı yalanıyla ortaya gezersiniz.
Buna karşılık ülkemizin ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede ne işin ucundan tuttuğunuz ne de tek kelime ettiğiniz duyulmuştur.
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