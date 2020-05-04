04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ahmet Şık HDP'den istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, parti yönetimini eleştirerek istifa etti. Ahmet Şık Twitter'dan duyurduğu istifasında "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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AHMET ŞIK HDP'DEN İSTİFA ETTİ

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa ettiğini açıkladı.

Şık, Twitter'dan duyurduğu istifasının açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."

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