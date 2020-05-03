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İngiltere'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 315 KİŞİ ÖLDÜ

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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