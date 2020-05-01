01 Mayıs 2020, Cuma
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Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen CHP'den provokasyon

, ’de dünyaca ünlü yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz’de, jeotermal enerji araması için sondaj kuyuları açılacağını iddia etti. Oysaki söz konusu bölgenin Cumhurbaşkanlığı tarafından koruma altına alınan hassas bölge olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkanı , "Bu durum ana muhalefet partisi yetkilileri tarafından bilindiği halde bölgede halkımızı yanlış bilgilendirmekte ve bir takım art niyetli faaliyetler içerisinde oldukları  bilgisini aldık. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARINA RAĞMEN CHP'DEN PROVOKASYON

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

'li Milletvekili Mürsel Alban, 'de dünyaca ünlü yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz'de, jeotermal enerji araması için sondaj kuyuları açma ruhsatı verildiğini iddia etti. Alban'ın iddiasına göre Kayaköy ve Ölüdeniz'de bulunan Gemiler Koyu, Ölüdeniz Plajı, Darboğaz, soğuksu Koyu ve Oyukbaşı Tepesi kyu açma çalışmalarından zarar görecekti. CHP'li vekil, "Dağlar, göller, yaylalar bitti; sıra hassas koruma bölgelerine mi geldi?" iddiasında da bulundu.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Oysaki söz konusu bölgelerin 3 Mart günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla korumaya alınan hassas bölge ilan edildiği ortaya çıktı.

Alanın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.11.1982 tarihli ve A-4020 sayılı kararı ile tescilli I. Derece sınırları ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı, ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesine göre 03.03.2020 tarihli ve 2221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ve 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı yayımlanarak ilan edilen KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN kapsamında bulunduğu belirlendi.

CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin'in TBMM'ye başvurarak soru önergesi bile sunduğu anlaşıldı. Ayrıca CHP'li vekilin açıklamalarının ardından
dünyaca ünlü turizm yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz'de, "kuyular açılıyor " şeklinde çeşitli basın yayın organlarında haberler yapıldığı hatta CHP'lilerin de katıldığı protesto gösterilerinin yapıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkanı , "Bu durum ana muhalefet partisi yetkilileri tarafından bilindiği halde bölgede halkımızı yanlış bilgilendirmekte ve bir takım art niyetli faaliyetler içerisinde olduklarının bilgisini aldık. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar "dedi.

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