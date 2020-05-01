Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 300 bini geçti
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti.
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