Başhekimler corona virüsle mücadeleyi anlattı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs salgınıyla Türkiye'nin mücadelesi başarılı şekilde devam ediyor. Koronavirüs cephesinin kahramanları başhekimler, salgının en sıcak noktasında, hastanelerde yaşananları anlattı.
Koronavirüs cephesinin kahramanları başhekimler, SABAH'a salgının en sıcak noktasında, hastanelerde yaşananları anlattı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, her ikisi de 1999'da büyük Marmara depreminde biri sahada, biri de yine başhekim olarak, acıya şahit olan hekimler.
Prof. Dr. Demirhan, 23 yıldır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. 1999 Marmara depreminde başhekimdi. Demirhan depreminin yaşandığı günler ile bugünkü salgın günlerini karşılaştırardı:
O yıllarda ne fiziki alt yapımız ne de yeterince hekimimiz vardı. Kısıtlamalar çoktu. Organizasyon sıfırdı. Hastaya ilaç yoktu. Eczaneden ilaçları alabilmek için babamdan bir başhekim olarak para istedim. "Baba bana para ver hastalarıma ilaç alacağım" dedim. Babam da bana çek verdi. O çekle gittim hastalara ilaç aldım. O zaman Bakan Bey'e ulaşamıyorduk. Şimdi direkt ulaşıyoruz. Ne istersek hemen yapılıyor. Sağlık çalışanı da işine odaklanıyor. Hasta kurtarıyor.
Hastanemiz bin yataklı. Bunun 210'u yoğun bakım yatağı. 3 bin 700 sağlık çalışanı hizmet ediyor. 10 Mart 2020' den bugüne kadar toplam 29 bin 896 koronavirüs şikayetiyle gelen hastaya bakıldı. 20 bin 659 hastaya test uygulandı. 3 bin 300'ü pozitif çıktı. 2 bin 185 hasta yatarak tedavi edildi. Yatan hastaların 142'si çocuk. 264'ü yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Salgının yoğun olduğu dönemde günlük ortalama 100-120 hasta yatırılırken, şu anda 40-50 hasta yatışı yapılıp, ortalama 45-50 hasta taburcu ediliyor. Tedavide gerekli olan tüm ilaçlar Bakanlığımız tarafından gönderildi. Diğer ülkelerde bulunamayan veya sadece yoğun bakım ünitelerinde tedavide kullanılan bazı ilaçları hastalarımıza uygun gördüğümüz anda kullandık. Böylece hastaların durumu kötüleşmeden önlem almış olduk.
KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ YAPTIK
Depremde sahada görevli olan Doç. Dr. Sağlam ise şöyle konuştu:
O dönem organizasyon sıfırdı. Ortopedi asistanlığımın son dönemleriydi. Bir hekim olarak kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Oysa şimdi tüm dünyayı sarsan korkunç virüs karşısında bile dimdik ayaktaydık. Hem biz hem ülkemiz. Bunu sağlıkta dönüşüme ve Cumhurbaşkanımız ile Sağlık Bakanımızın başarılı organizasyonuna borçluyuz. Gurur duydum.
Sağlık çalışanlarımız hiçbir dönem kendilerini bu dönem olduğu gibi kıymetli ve sahiplenilmiş hissetmedi. Halk sağlık çalışanlarını sahiplendi. Çörek-börek yapıp getiren oldu. Hastanemizin 800 hasta yatağı var. 130'u yoğun bakım yatağı. Yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı hizmet veriyor. Salgında pik noktasını 17 Nisan'da 480 hasta ile gördük. Bu tarihten sonra hasta sayısında düşüşleri görmeye başladık. Şu anda 280 hasta yatarak tedavi görüyor. Kişiye özgü tedavi seçenekleri uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın tedavi algoritması her gün güncellendi. Sağlık Bakanı "Hastayı entübe etmeden tüm tedavi seçenekleri kullanılsın" dedi. Ardından başarı geldi.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fransa fişini çekmişti Türkiye'de gözünü açtı!
- 'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı!
- Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen CHP'den provokasyon
- ABD'den Filipinlere Kobra ve Apache tipi helikopter satışına onay
- Konukoğlu: Parasını yurtdışında tutan haindir
- Özel bankalardan kredi hamlesi!
- ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs iddiası
- İşte sokak sokak koronavirüs yoğunluğu!
- Dünya genelindeki vaka sayısı 3 milyon 300 bini geçti
- Hindistan'dan kurtarılan Recep Şevket Üstün süreci anlattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İstanbul ilçe ilçe korovirüs risk haritası yayınlandı! İstanbul'da corona virüsü yoğunluk durumu nasıl?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkma yasağı olacak mı?
- Koronavirüs ile mücadelede örnek ülke 75 gün içinde vaka sayısını sıfırladı | İşte 30 Nisan Perşembe vaka sayıları
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?