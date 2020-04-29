İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AB'ye terör tepkisi!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'de PKK'nın gerçekleştirdiği katliamla ilgili Avrupa Birliği'ne tepkide bulundu. Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz.Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz.Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz.Terör kınanır.Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz.Bu kabul edilemez. pic.twitter.com/IPmO7sPDcD— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 29, 2020
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca şunları kaydetti:
"Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez.
Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG'yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin'de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır.
Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır.
Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiyeyiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.
Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK'yla kirli ittifaklar içine giren gayri milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz."
İŞTE AB TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA
Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından terör örgütü PKK/YPG'nin ismi geçmeden yapılan açıklamada, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadelerine yer verilmiş ve ateşkes çağrısının yinelendiği belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Pentagon'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında açıklama
- TSK'nın yardım uçağı Güney Afrika'ya hareket etti
- Cumhuriyet Gazetesi 25 sene önceki uygulamayı yeniymiş gibi sundu!
- CHP'nin hayırsever reklamcısı yine işbaşında
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! ‘’İniş trendine girdik’’
- AB'den Afrin'deki terör saldırısı hakkında açıklama
- Türkiye Akdeniz'de kaybolan helikopter için çalışma başlattı
- Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yardım paketi
- CHP’li başkan ''yuh'' dedirtti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?