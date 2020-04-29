İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AB'ye terör tepkisi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz.Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz.Terör kınanır.Terörist ile savaşılır.Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz.Bu kabul edilemez. pic.twitter.com/IPmO7sPDcD — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 29, 2020

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca şunları kaydetti:

"Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez.

Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG'yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin'de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır.

Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır.

Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiyeyiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.

Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK'yla kirli ittifaklar içine giren gayri milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

İŞTE AB TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından terör örgütü PKK/YPG'nin ismi geçmeden yapılan açıklamada, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadelerine yer verilmiş ve ateşkes çağrısının yinelendiği belirtilmişti.