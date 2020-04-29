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CHP'nin hayırsever reklamcısı yine işbaşında

İlçe Başkanı , 'yardım yapma' adı altında reklamını yapmaya devam ediyor. Bakkallara giden Demir'in, veresiye defterleriyle poz vererek sosyal medyada reklamını yapması tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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CHP'NİN HAYIRSEVER REKLAMCISI YİNE İŞBAŞINDA

İlçe Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı görgüsüzlüğü tekrarladı. Bakkallarda kapattığı veresiye defterlerini yine reklam malzemesi yaptı. Yardımı hem bakkallara afiş asıp cümle aleme ilan etti hem de sosyal medyadan yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla Fethiye'de bazı mahallelerde bakkalların veresiye defterlerini kapatan CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP'li Demir, yine işbaşındaydı. İlçedeki Yeni Mahalle ve Camii Mahallerindeki bazı baKkalları ziyaret eden Demir yine veresiye defterini kapattı. Fakat bunu bakkalların üzerine astığı afiş ile herkese ilan etti. Boy boy da fotoğraf çektirdi. Asılan afişlerde bakkalın veresiye defterindeki borçların CHP İlçe Örgütü tarafından ödendiği kaydedildi.

"BORÇLARINIZI ÖDEDİK"

Mehmet Demir yardımı sosyal medyadan da paylaştı. Facebook hesabından şöyle dedi

Bugün Yeni Mahalle ve Cami Mahallesi sakinlerinin mahalle marketlerine olan borçlarını yardımseverler ve İlçe Başkanlığımız tarafından ödedik. Söz verdiğimiz her şeyi alnımızın akıyla yerine getiriyoruz."

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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