29 Nisan 2020, Çarşamba
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yok!

Genel Başkanı , "'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." ifadesini kullandı. Ayrıca Mustafa Destici, terör örgütü /'nın, 'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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BBP GENEL BAŞKANI: HİÇBİR TARİHİ GERÇEKLİĞİ YOK!
Genel Başkanı , yazılı açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, terör örgütü /'nın, 'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.

'nin her yıl 24 Nisan'da asılsız Ermeni soykırımı iddialarına maruz kaldığını anımsatan Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

1915'te gerçekte ne oldu? İşte sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları ve gerçekler: Tarihi kaynaklar soykırım yalanını ortaya çıkardı | Video 1915'TE GERÇEKTE NE OLDU? İŞTE SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' İDDİALARI VE GERÇEKLER: TARİHİ KAYNAKLAR SOYKIRIM YALANINI ORTAYA ÇIKARDI | VİDEO

Destici, 'de yaşanan sorunlara ilişkin, "'daki askeri varlığımız bir yandan Libyalı kardeşlerimizin ve Libya devletinin güvenliğini sağlarken diğer taraftan Doğu 'de, Türkiye'nin varlığının güçlenerek devamını sağlayacak bir mihver oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisinin önünde sonunda biteceğini belirten Destici, pandeminin bitmesi için de bu konuda alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.

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