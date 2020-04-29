BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yok!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." ifadesini kullandı. Ayrıca Mustafa Destici, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.
Mustafa Destici, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.
Türkiye'nin her yıl 24 Nisan'da asılsız Ermeni soykırımı iddialarına maruz kaldığını anımsatan Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Destici, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara ilişkin, "Libya'daki askeri varlığımız bir yandan Libyalı kardeşlerimizin ve Libya devletinin güvenliğini sağlarken diğer taraftan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin varlığının güçlenerek devamını sağlayacak bir mihver oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs pandemisinin önünde sonunda biteceğini belirten Destici, pandeminin bitmesi için de bu konuda alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.
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