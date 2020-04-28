İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yardımlarımız bugün ABD'ye ulaşmış olacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD'ye yapacağı yardımlara değindi. İletişim Başkanı Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü (bugün) ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.
Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.
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