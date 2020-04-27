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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapanmıştır

Son dakika haberi... Başkanı , "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden , demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN E-MUHTIRA AÇIKLAMASI
Başkanı Mustafa , gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden 'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarının, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleri olduğuna işaret etti.

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Bunlardan birinin, 27 Nisan 2007'de tarihe "e-muhtıra" olarak geçen müdahale olduğunu hatırlatan Şentop, "Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur.‬" ifadesini kullandı.

Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını kaydetti.

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