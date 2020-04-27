Netflix rezilliğe devam ediyor! Ramazan ayında yayınlanan Türk yapımı Aşk 101 dizisinde mide bulandıran sahneler

İnternet üzerinden yayınladığı yapımlarla milyonlarca eve giren Netflix, dizi ve filmlerdeki karakter ve sahnelerle toplumsal değerlerin altına dinamit döşemeye devam ediyor. Sapkın Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan Amerikan merkezli dijital platform, 3. Türk yapımı dizisi olarak duyurduğu Aşk 101'de geçen sahnelerle büyük tepki topladı.

Ramazan ayının ilk günü vizyona soktuğu dizide şiddeti, ayyaşlığı, küfürü, çeteleşmeyi ve sapkınlığı özendiren yapım, Müslüman Türk aile yapısının temeline adeta dinamit koyan sahnelere yer verdi.

İZLEYENLERİN MİDESİ BULANDI

1998 yılında geçen dizide çocuk tecavüzü meşru gösterildi. 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfın ortasında ilişki yaşaması izleyenlerin midesini bulandırdı. Topluma ışık olarak yön veren öğretmenleri tacizci olarak gösteren yapımda bir başka öğrenci ise basketbol maçında hakemi dövdü. Şiddeti özendiren dizide küfürlü sahnelerin fazla olması da dikkat çekti.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yaptı. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalıştı.

Küçük çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen bu yapımlar nedeniyle Netflix dünya genelinde büyük tepki çekerken, birçok ebeveyn üyeliklerini iptal ettirme kararı aldı.

UYUŞTURUCU VE SAPKIN İLİŞKİLER NORMALLEŞTİRİLDİ

Filmlerde ve dizilerde sıkça uyuşturucu baronlarının lüks ve şatafatlı yaşamı gösterilerek onlara özendirildi. Uyuşturucu ve seks partileri ile izleyenlere bu kötülükler çekici kılınmaya çalışıldı. Silahların patladığı, insanların acımasızca öldürüldüğü yapımlarla vahşi olaylar normalleştirildi.

Gay, lezbiyen, biseksüel ilişkiler normalleştirilerek "aşk" maskesi altında izleyiciye sunuldu. Bu yayınlarla sapkın ilişki türleri bilinçaltına "normal ilişkiler" olarak kazındı. LGBT propagandası yapılan bu yapımlar ile dünya genelinde normalleştirilen bu ilişki türlerinin yaygınlaşması amaçlandı.