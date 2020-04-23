23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkanı , Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN 1. MECLİS'TE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkanı ile beraberindeki heyet, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Devlet erkanı, Anıtkabir'in ardından 1.Meclis'e gitti. Burada da tören düzenlendikten sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN 1. MECLİS'TE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür. İstanbul'un işgali ile birlikte devlet merkezinin işleyemez hale gelmesiyle 700 yıldır yaşadığımız bu topraklarda bir yönetim sorunu ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, acele bir şekilde bu durumun tamir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tarih bir kronolojiler silsilesi değildir. Bu yüce Meclis sadece milletimiz için değil, dünyadaki tüm ezilenler içindir. " dedi.

Şentop, konuşmasında sık sık Atatürk'ün 1.Meclis'teki ilk konuşmasından ifadeler kullandı. Şentop, törenin ardından 1.Meclis'teki özel anı defterini imzaladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
23 Nisan bu sene evlerden kutlanıyor! Balkonlar ve pencereler bayraklarla donatıldı 23 NİSAN BU SENE EVLERDEN KUTLANIYOR! BALKONLAR VE PENCERELER BAYRAKLARLA DONATILDI
Devletin zirvesinden 23 Nisan mesajları... DEVLETİN ZİRVESİNDEN 23 NİSAN MESAJLARI...
TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de TBMM 100 YAŞINDA! İLK TÖREN ANITKABİR'DE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA