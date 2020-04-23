Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberindeki heyet, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma törenine katıldı.
Devlet erkanı, Anıtkabir'in ardından 1.Meclis'e gitti. Burada da tören düzenlendikten sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı.
Şentop, "Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli'de namaz kılındıktan sonra halkımızın, köylülerimizin sevinç gözyaşları ile 1.Meclis'e yürünmüştür. İstanbul'un işgali ile birlikte devlet merkezinin işleyemez hale gelmesiyle 700 yıldır yaşadığımız bu topraklarda bir yönetim sorunu ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, acele bir şekilde bu durumun tamir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tarih bir kronolojiler silsilesi değildir. Bu yüce Meclis sadece milletimiz için değil, dünyadaki tüm ezilenler içindir. " dedi.
Şentop, konuşmasında sık sık Atatürk'ün 1.Meclis'teki ilk konuşmasından ifadeler kullandı. Şentop, törenin ardından 1.Meclis'teki özel anı defterini imzaladı.
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