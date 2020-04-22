22 Nisan 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan paylaşımı

, Twitter hesabı üzerinden paylaşımı yaptı. 'nin Çocukları başlıklı videoyu paylaşan Bakan Albayrak, ''Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.04.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Bakan Albayrak paylaşımında, ''Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

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