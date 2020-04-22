Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden 23 Nisan paylaşımı yaptı. Türkiye'nin Çocukları başlıklı videoyu paylaşan Bakan Albayrak, ''Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak paylaşımında, ''Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım.'' ifadelerini kullandı.
Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım. pic.twitter.com/AXCGEWPG2o— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020
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