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MEB, N95 standardında maske makinesi üretti

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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Bakanlığınca (), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen çalışmaları sonucu, ve 'nde maske makinesi üretildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren Bakanlığı, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperliklere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını üretti MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AR-GE SONUCU İLK SOLUNUM CİHAZINI ÜRETTİ

SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ

, bu aşamada cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve standardında maske üreten makinenin tasarım ve üretimi için çalışmalarına ağırlık verdi. Bu konuda 'dan gelen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretimine ilişkin ilk haberi, ve İstanbul'dan solunum cihazı üretilmesiyle ilgili gelen haberler izledi.

Son dakika: MEB, ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti SON DAKİKA: MEB, AMBULANS VE SAHRA HASTANELERİ İÇİN UZAKTAN KONTROLLÜ SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİ

MASKE MAKİNESİ ÜRETİLDİ

Milli Eğitim , geçen hafta N95 maske makinesinin üretilmesinde son aşama gelindiğini belirtmişti.

Bu kapsamdaki çalışmalarda ilk haber 'dan geldi. Koronavirüsten korunmada çok önemli olan N95 standardında maskenin makinesi, ve 'nde üretildi.

"İSTANBUL, TEKİRDAĞ, BURSA VE HATAY'DA MESLEK LİSELERİNDE 4 AR-GE MERKEZİ KURDUK"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın sürecinde meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu siperliğe kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda meslek liselerinde şimdiye kadar 8 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldığını bildiren Özer, şöyle konuştu:

"İstanbul, Tekirdağ, ve Hatay'da da meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurduk ve 3 ürünün üretilmesine odaklandık: Cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi. İstanbul'da cerrahi maske makinesini ürettik ve maske üretiminde otomasyona geçtik. Ayrıca Hatay ve İstanbul'da solunum cihazlarını ürettik. Şimdi de odaklandığımız son ürün olan N95 maske makinesini Tekirdağ'da üretmiş bulunuyoruz. Odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum." bilgilerini verdi.

Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen maske makinesi ile artık N95 standardında da maske üretebileceklerini bildiren Özer, "Bu süreçte Tekirdağ'daki arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde." dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve çalışma arkadaşlarına, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğluna, Müdür Yardımcısı 'ya, Hasan Kurtuluş koordinesinde ekipte yer alan tüm öğretmenlere ve öğrencilere ve paydaşlara, süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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