20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da ambulansa saldıran zanlılar hakkında önemli gelişme!

İstanbul'da ambulansa saldıran zanlılar hakkında önemli gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA AMBULANSA SALDIRAN ZANLILAR HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞME!

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 kişinin 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 29 Mart'ta hasta almaya giden ambulansa saldırdığ�� öne sürülen şüpheliler Tezcan ve hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü Halit K'nin ifadesinde olay günü Kovid-19 pozitif şüphesiyle olay yerine intikal ettiklerini, şüphelilerin hasta ile kendisinden bilgi almak istediklerini, gizlilik gerekçesiyle açıklama yapmadığını, bu kişilerin kendisine "Bana bilgi vereceksin, sen kimsin de ağalık taslıyorsun, sen görürsün." şeklinde tehditte bulunduğunu, ambulansın kapısını zorladığını ve taşlarla camları kırdıklarını söylediği belirtildi.

Müştekiler Şeyma T. ile Gülbahar S'nin de "Adres önünde ambulansın içinde beklediğimiz sırada ambulans yumruklanmaya başlandı. Ambulansın hareket etmeye çalışması üzerine taşlarla camlar kırıldı." şeklindeki ifadelerinin yer verildiği iddianamede, şüphelilerin ambulans şoförüne sinirlendikleri için eylemi gerçekleştirdiklerini söylediği aktarıldı.

İddianamede şüpheliler Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner'in "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılıkça onaylanan ve Anadolu 55. 'ne gönderilen iddianame, kabul edildi.

Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA