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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

, 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

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