Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
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