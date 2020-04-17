TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
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