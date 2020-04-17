Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pnömokok aşısı koronavirüsün ağırlaşmasını önlüyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çok ucuza, çok zararsız bir şekilde 13 hastalığa karşı yapılan rutin aşıların insanları koruduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Pnömokok aşısı Covid-19 geçiren hastaların durumunun ağırlaşmasını önleyen faktörlerden bir tanesi. Grip aşısı da risk grubu varsa, grip sezonundaysa yapılması yarar olan bir aşı" dedi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşısı olmayan bir hastalığın başladığı zaman tüm dünyaya yayılıp salgın oluşturabildiğini belirterek, aşının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de 13 hastalığa karşı aşı yapıldığını bildirerek "Biz bugün çocuklara görmediğimiz hastalıkların aşılarını yapmazsak, onların hepsi de salgın potansiyeli taşıyan aşılar. Difteri, tetanos, boğmaca bunların hepsini aşı ile önlüyoruz. Aşıyı yapmazsak yarın yine buna benzer hatta daha kötü salgınlar yaşayabiliriz. Covid-19 bunu hatırlattı bize. Bir salgın yaşıyoruz ve hastaları tedavi etmek için dünya kadar emek, para sarf ediyoruz. Aşı hem hastalandırmıyor insanları, öldürmüyor, sakat bıraktırmıyor, hem de harcadığınız minimal bir para ile bunlara gerek kalmadan yaşayabiliyorsunuz. Herkes mutlaka özellikle çocukluk aşılarını yaptırmalı. Yetişkinler için olan ve risk gruplarına yapılan aşıları yaptırmalı" dedi.
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