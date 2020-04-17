17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pnömokok aşısı koronavirüsün ağırlaşmasını önlüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pnömokok aşısı koronavirüsün ağırlaşmasını önlüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
BİLİM KURULU ÜYESİ: O AŞI KORONANIN AĞIRLAŞMASINI ÖNLÜYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Prof. Dr. , çok ucuza, çok zararsız bir şekilde 13 hastalığa karşı yapılan rutin aşıların insanları koruduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Pnömokok aşısı Covid-19 geçiren hastaların durumunun ağırlaşmasını önleyen faktörlerden bir tanesi. Grip aşısı da risk grubu varsa, grip sezonundaysa yapılması yarar olan bir aşı" dedi.

Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. , aşısı olmayan bir hastalığın başladığı zaman tüm dünyaya yayılıp salgın oluşturabildiğini belirterek, aşının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhan, 'de 13 hastalığa karşı aşı yapıldığını bildirerek "Biz bugün çocuklara görmediğimiz hastalıkların aşılarını yapmazsak, onların hepsi de salgın potansiyeli taşıyan aşılar. Difteri, tetanos, boğmaca bunların hepsini aşı ile önlüyoruz. Aşıyı yapmazsak yarın yine buna benzer hatta daha kötü salgınlar yaşayabiliriz. Covid-19 bunu hatırlattı bize. Bir salgın yaşıyoruz ve hastaları tedavi etmek için dünya kadar emek, para sarf ediyoruz. Aşı hem hastalandırmıyor insanları, öldürmüyor, sakat bıraktırmıyor, hem de harcadığınız minimal bir para ile bunlara gerek kalmadan yaşayabiliyorsunuz. Herkes mutlaka özellikle çocukluk aşılarını yaptırmalı. Yetişkinler için olan ve risk gruplarına yapılan aşıları yaptırmalı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA