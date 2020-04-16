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TBMM’de korona virüs tatili

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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TBMM’DE KORONA VİRÜS TATİLİ

Büyük Millet Meclisi korona virüs tatiline girdi. Meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu tarihte toplanacak.

kanun tekliflerini görüşerek tatile girdi. Grup önerisi verdi.

Grup önerisi, Genel Kurulun 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması ve Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesi şeklinde verildi ve önerge kabul edildi.

TBMM 23 Nisan tarihinde toplanacak.

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